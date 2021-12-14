В Еврейской автономной области закупили более 900 ноутбуков для школ

ТАСС, 14 декабря. Власти Еврейской автономной области (ЕАО) закупили для школ, в том числе сельских, более 900 ноутбуков и другой техники. Об этом сообщается во вторник на сайте регионального правительства.

"В рамках нацпроекта "Образование" для школ региона приобретено 932 ноутбука и 45 МФУ (многофункциональных устройств) на сумму 55,7 млн рублей. Поступившую в этом году технику получат 32 школы, включая девять филиалов образовательных организаций", - говорится в сообщении.

Заместитель начальника регионального департамента образования Илья Карепов отметил, что новое оборудование позволит применять в учебном процессе дистанционные технологии, работать с цифровыми образовательными платформами, организовать сетевое взаимодействие между школами. "Благодаря нацпроекту оснащаются и городские, и сельские школы, вплоть до самых малочисленных, а значит, их ученики получают равные возможности для качественного образования", - обозначил Карепов.

В пресс-службе регионального правительства ТАСС сообщили, что в 2020 году по национальному проекту "Образование и региональному проекту "Цифровая образовательная среда" 46 школ, колледжей и техникумов области получили 69 МФУ, 95 интерактивных комплексов и 1 756 ноутбуков.

По нацпроекту "Образование" в ЕАО создаются центры образования естественнонаучной и технологической направленности "Точка роста", школы оснащаются компьютерным оборудованием, обновляется материально-техническая база организаций, обучающих детей с ограниченными возможностями здоровья, ремонтируются школьные спортзалы и строятся спортивные площадки.