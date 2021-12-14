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В Еврейской автономной области закупили более 900 ноутбуков для школ

На приобретение техники для образовательных учреждений было направлено 55,7 млн рублей

ТАСС, 14 декабря. Власти Еврейской автономной области (ЕАО) закупили для школ, в том числе сельских, более 900 ноутбуков и другой техники. Об этом сообщается во вторник на сайте регионального правительства.

"В рамках нацпроекта "Образование" для школ региона приобретено 932 ноутбука и 45 МФУ (многофункциональных устройств) на сумму 55,7 млн рублей. Поступившую в этом году технику получат 32 школы, включая девять филиалов образовательных организаций", - говорится в сообщении.

Заместитель начальника регионального департамента образования Илья Карепов отметил, что новое оборудование позволит применять в учебном процессе дистанционные технологии, работать с цифровыми образовательными платформами, организовать сетевое взаимодействие между школами. "Благодаря нацпроекту оснащаются и городские, и сельские школы, вплоть до самых малочисленных, а значит, их ученики получают равные возможности для качественного образования", - обозначил Карепов.

В пресс-службе регионального правительства ТАСС сообщили, что в 2020 году по национальному проекту "Образование и региональному проекту "Цифровая образовательная среда" 46 школ, колледжей и техникумов области получили 69 МФУ, 95 интерактивных комплексов и 1 756 ноутбуков.

По нацпроекту "Образование" в ЕАО создаются центры образования естественнонаучной и технологической направленности "Точка роста", школы оснащаются компьютерным оборудованием, обновляется материально-техническая база организаций, обучающих детей с ограниченными возможностями здоровья, ремонтируются школьные спортзалы и строятся спортивные площадки.

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