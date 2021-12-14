В Удмуртии в 3,5 раза увеличили мощность крупнейшей мусоросортировочной станции

ТАСС, 14 декабря. Мощность крупнейшей мусоросортировочной станции в Удмуртии, располагающейся в Завьяловском районе, увеличили в 3,5 раза - с 70 тыс. до 250 тыс. тонн в год. В следующие два года в республике планируют построить пятую станцию - в городе Можге, что позволит обрабатывать 100% образующихся твердых коммунальных отходов, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе правительства региона.

"В 2021 году производительная мощность мусоросортировочной станции на полигоне в Завьяловском районе увеличена с 70 тыс. до 250 тыс. тонн в год. Благодаря модернизации комплекса в этом году значительно возросли объемы отсортированных отходов и объемы полезных фракций, которые будут направлены на утилизацию", - сообщили в пресс-службе.

Сейчас на территории Удмуртии, помимо станции в Завьяловском районе, функционируют объекты на полигоне в Якшур-Бодьинском районе - мощностью 50 тыс. тонн, на полигоне в Увинском районе - мощностью 40 тыс. тонн, в Глазове - мощностью 40 тыс. тонн.

Также в 2022-2023 годах планируется строительство новой мусоросортировочной станции в Можге мощностью 25 тыс. тонн. "После ввода в эксплуатацию данного объекта совокупной мощности всех мусоросортировочных комплексов будет достаточно для обработки 100% образующихся твердых коммунальных отходов", - отметили в правительстве.

Нацпроект "Экология" включает несколько направлений - утилизация и переработка отходов, ликвидация свалок, сохранение лесов и водоемов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и экологического воспитания, сохранение биологического разнообразия.