Более 800 км дорог отремонтируют в Чувашии в ближайшие три года

ТАСС, 14 декабря. Власти Чувашии отремонтируют свыше 800 км дорог в 2022-2024 годах, а также построят 40 км новых. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе администрации главы республики.

"17 млрд рублей в бюджете Чувашии выделили на ремонт дорог в 2022-2024 годах. За это время планируют отремонтировать более 800 км дорог и построить 40 км новых", - сказали в пресс-службе.

Объем дорожного фонда в 2022 году составит 5,5 млрд рублей. Около 2,3 млрд рублей Минтранс Чувашии планирует потратить на проведение ремонта 256,328 км и строительство 13,755 км автодорог. Дополнительно на содержание автодорог регионального и местного значения в 2022 году предусмотрено около 1,2 млрд рублей.

В 2021 году объем финансирования дорожных работ составил 5,8 млрд рублей. По итогам года будет отремонтировано 485,8 км дорог, построено 7,8 км автотрасс и 9,8 км наружного освещения.

На реализацию национального проекта "Безопасные качественные дороги" в Чувашии направлено 2,8 млрд рублей, в том числе из средств федерального бюджета - 880 млн рублей. В результате в нормативное состояние приведены 116 км республиканских дорог и дорог Чебоксарской агломерации.

Нацпроект "Безопасные качественные дороги" призван сделать дороги страны комфортными и безопасными. Основная цель нацпроекта - снизить смертность в результате ДТП в 3,5 раза.