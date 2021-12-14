Трассу ко второму по величине городу Курганской области отремонтировали по нацпроекту

ТАСС, 14 декабря. Рабочие завершили капитальный ремонт подъезда к Шадринску в Курганской области. Работы начали в 2020 году. Более 60 км трассы отремонтировали в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", сообщили в пресс-службе регионального правительства во вторник.

"По поручению губернатора Курганской области Вадима Шумкова ремонт всей протяженности Шадринск - Ялуторовск был включен в план работ по нацпроекту. За 2020-2021 годы полностью обновлено 65,7 км дорожного покрытия - при устройстве нижнего слоя применена технология холодной регенерации асфальтобетонных покрытий - к существующему отфрезерованному асфальту добавлен новый материал и цемент", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, в последние годы наибольшее количество обращений граждан поступало именно по этой дороге. Отдельные ее участки за годы эксплуатации полностью утратили нормативные характеристики.

Трасса Шадринск - Ялуторовск позволяет сократить расстояние в пути из северных регионов в центральную часть, минуя загруженные федеральные трассы. Интенсивность движения на дороге составляет более 2,5 тыс. автомобилей в сутки.

В 2021 году по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в Курганской области отремонтировано порядка 350 км региональных и муниципальных дорог.