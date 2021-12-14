В Удмуртии за три года рекультивируют крупный полигон, где накоплено 435 тыс. тонн ТБО

ТАСС, 14 декабря. Рекультивацию крупного полигона твердых бытовых отходов (ТБО) на площади 14 га проведут за три года в удмуртском Сарапуле. На работы направят почти 170 млн рублей, сообщили ТАСС во вторник в республиканском правительстве.

"Заключено соглашение о предоставлении субсидий бюджету Удмуртской Республики на рекультивацию земель, нарушенных при складировании, захоронении промышленных, бытовых и иных отходов в Сарапуле на Старом ижевском тракте, полигон ТБО. На указанном полигоне площадью 14 га накоплено 435 тыс. тонн отходов. Работы по рекультивации планируется провести за три года, общая сумма - 168 млн рублей", - сказали в пресс-службе.

В правительстве также добавили, что в 2022 году на работы по ликвидации несанкционированных свалок направят почти 35 млн рублей. В 2021 году за счет средств республиканского бюджета избавились от 22 таких свалок в девяти муниципальных образованиях. На это направили 32 млн рублей.

На 1 января 2019 года на территории республики насчитывалась 481 несанкционированная свалка общей площадью 394 га, массой накопленных отходов 1,4 млн тонн. Сейчас этот показатель сократился до 339 свалок общей площадью 312 га, массой накопленных отходов 1,2 млн тонн, 22 из которых крупные и подлежат рекультивации.

Нацпроект "Экология" включает несколько направлений - утилизация и переработка отходов, ликвидация свалок, сохранение лесов и водоемов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и экологического воспитания, сохранение биологического разнообразия.