Росприроднадзор будет контролировать работы по рекультивации иловых полей в Казани

НОВОМИХАЙЛОВСКИЙ /Краснодарский край/, 14 декабря. / ТАСС/. Росприроднадзор будет контролировать рекультивацию иловых полей казанских городских очистных сооружений. Сообщила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова журналистам в ходе посещения ВДЦ "Орленок".

"Более 500 млн вы [Татарстан] уже получили (на реализацию проекта по рекультивации иловых полей в Казани - прим. ТАСС). Аккуратно надо отнестись к этому проекту, чтобы он стал похож на московский. Потому что удачного проекта реализации такого большого объема нет. Есть только у Москвы. И у вас очень взвешенно надо подойти. И мы будем вас контролировать на каждом шагу", - сказала Радионова.

По ее словам, работы будут вестись до достижения экологического эффекта. "Мы считаем, что проект нужен, мы считаем, что у него есть задатки, чтобы стать большим. Он очень хорошо финансируется. Естественно, что все надо сделать правильно и с достижением экологического эффекта", - сказала Радионова.

Ранее пресс-служба министерства экологии и природных ресурсов республики сообщила, что Татарстан приступит к рекультивации иловых полей казанских городских очистных сооружений в текущем году в рамках нацпроекта "Экология". Завершатся работы в 2024 году. Общая стоимость проекта - более 8,1 млрд рублей, 548 млн рублей поступило из федерального бюджета в текущем году.

Иловые поля казанских городских очистных сооружений функционируют с 1974 года и занимают площадь около 100 га в водоохранной зоне Куйбышевского водохранилища. Поля предназначены для подсушивания сырого осадка и стабилизации осадка сточных вод очистных сооружений.