Полпред президента в СЗФО Гуцан подверг критике исполнение некоторых нацпроектов в Коми

СЫКТЫВКАР, 14 декабря. /ТАСС/. Полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан провел во вторник в Сыктывкаре совещание по вопросам социально-экономического развития и реализации национальных проектов в Республике Коми. Полпред подверг критике исполнение ряда нацпроектов, в частности, очередной перенос сроков строительства девяти ФАПов, говорится в сообщении пресс-службы главы Коми.

"При этом девять ФАПов не построены, а ряд тех, что введены в эксплуатацию, до сих пор не имеют необходимого медицинского и технического оборудования. Это недопустимая критическая ситуация", - привела пресс-служба слова полпреда в ответ на заявления первого заместителя председателя правительства Коми Игоря Булатова, который ранее уверял, что рисков своевременного исполнения национальных проектов не имеется. Совещание прошло в закрытом для СМИ режиме.

В начале совещания полпред остановился на санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе. Он обратил внимание на необходимость принятия дополнительных мер по увеличению темпов тестирования и вакцинации населения, так как в Коми сохраняется высокий уровень заболеваемости COVID-19.

Говоря о социально-экономическом развитии региона, Гуцан отметил, что наряду с позитивными достижениями, такими как рост индекса промышленного производства, увеличение производства продукции сельского хозяйства, положительные изменения на рынке труда, имеется ряд проблем. В частности, снизился объем инвестиций в основной капитал, ухудшается демографическая ситуация, недостаточными темпами решаются вопросы в системе здравоохранения.

Отмечается, что в регионе проведена значительная работа, ликвидировано отставание от графика на ряде возводимых социальных объектов. Однако не все из запланированных в начале года мероприятий выполнены в установленные сроки. На совещании также поднимались вопросы жилищного строительства на территории региона в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда".

Глава региона Владимир Уйба проинформировал о ходе реализации плана диверсификации экономики Республики Коми до 2026 года и наполнении его новыми инвестиционными проектами в области добычи неугольных полезных ископаемых, лесопромышленного комплекса. В ближайшее время ожидается решение Минэкономразвития России по расширению перечня проектов плана. Есть первые результаты: на 1 декабря резиденты вложили 14 млрд рублей инвестиций и создали 259 рабочих мест. По 10 проектам из плана диверсификации инвестиционная стадия завершена или близка к завершению.