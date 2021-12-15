План по восстановлению лесов в УрФО в 2021 году выполнили на 118%

ТЮМЕНЬ, 15 декабря. /ТАСС/. План по восстановлению лесов, утраченных по разным причинам, в Уральском федеральном округе (УрФО) выполнен на 118% при ожидаемых 80% в рамках федерального проекта "Сохранение лесов". Об этом сообщил журналистам в среду начальник департамента лесного хозяйства по УрФО Олег Сандаков.

"Основная наша задача - обеспечение 100% баланса вырубки и воспроизведения лесов к 2024 году, что возможно за счет повышения качества лесовосстановления и технического уровня лесохозяйственных работ, а также снижения площади гибели лесов. По итогам 2021 года основной показатель федерального проекта "Сохранение лесов" (отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений) достигнут всеми регионами и в целом в УрФО составляет 118% при плане 80%", - сказал Сандаков.

По его словам, компенсационное лесовосстановление выполнено в Курганской, Тюменской, Челябинской областях. Остальным субъектам УрФО требуется его провести, в том числе с учетом поправок в Лесной кодекс РФ, где сказано, что с 1 сентября 2021 года срок выполнения таких работ увеличен до трех лет. Затем в течение трех лет с момента посадки деревьев надлежит проводить агротехнический уход.

Целью реализуемого с 2019 года в России федерального проекта "Сохранение лесов" является доведения баланса выбываемого по разным причинам и восстанавливаемого леса до 100% к 2024 году.