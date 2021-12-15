Власти Бурятии планируют завершить программу переселения из аварийного жилья до 2024 года

УЛАН-УДЭ, 15 декабря. /ТАСС/. Программа по переселению из аварийного жилья в Бурятии с 2022 года будет реализовываться в ускоренном режиме. До конца 2023 года планируется расселить более 7 тыс. человек, проживающих почти на 105 тыс. кв. м. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе республиканского Минстроя со ссылкой на главу министерства Николая Рузавина.

"В 2022 году Бурятия приступает к ускоренной реализации программы по переселению из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года. Завершить расселение планируется до конца 2023 года. В программе примут участие города Улан-Удэ и Северобайкальск, а также Закаменский, Кабанский, Кижингинский, Курумканский, Прибайкальский, Северо-Байкальский и Селенгинский районы", - приводятся слова Рузавина.

За прошлые годы программа переселения в Бурятии выполнена в полном объеме. В 2019 году в рамках первого этапа из аварийного жилья в новое и безопасное переселились 227 человек. За 2020 год удалось переселить 973 человека - это почти 300 семей. В 2021 году переселено 717 человек из 12 тыс. кв. м.

В настоящее время в республике насчитывается порядка 105 тыс. квадратных метров жилья, признанного непригодным до 1 января 2017 года. "К 2023 году планируют расселить 7,4 тыс. человек. При этом 86 тыс. кв. м жилых помещений, то есть более 6,2 тыс. человек планируется расселить за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ. Владельцы оставшихся 19 тыс. кв. м аварийного жилья будут переселены по программе "Развитие застроенных территорий в городе Улан-Удэ" и по программе переселения из аварийных домов в зоне БАМа", - отметили в министерстве.

Федеральная программа по переселению граждан из аварийного жилья является частью национального проекта "Жилье и городская среда", который в свою очередь состоит из пяти федеральных проектов - "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" и "Чистая вода". Основная цель нацпроекта - обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.