Путин призвал главу Минтранса "не хитрить" в вопросе запуска одной из профильных программ

НОВО-ОГАРЕВО, 15 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин призвал министра транспорта Виталия Савельева "не хитрить" в вопросе запуска одной из профильных транспортных программ.

На заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам президент поинтересовался у главы министерства, начнется ли, как запланировано, с 1 января 2022 года реализация программы комплексного развития и модернизации пассажирского транспорта общего пользования субъектов РФ.

"Так, спокойнее, спокойнее", - сказал Путин, услышав по видеоконференции, как министр для ответа на этот вопрос стал шумно искать необходимые документы.

Савельев в докладе президенту выразил надежду, что упомянутая программа заработает с 1 января 2022 года. "Да, мы надеемся на это. В соответствии с вашим поручением формируется программа, где уже выделено порядка 44 млрд рублей из Фонда национального благосостояния, решение по которым принято по инициативе "Мобильный город". У нас также задействованы механизмы обновления общественного транспорта с использованием возвратных средств, это инвестиционные кредиты, бюджетные кредиты, и мы привлекаем для этого ГТЛК ["Государственная транспортная лизинговая компания"] - это 9,9 млрд рублей", - доложил министр.

Он добавил, что 14 декабря Минтранс представил председателю правительства проект постановления, направленный на обеспечение финансирования проекта за счет бюджетных инфраструктурных кредитов на 100 млрд рублей на 2023-2027 годы. Вместе с тем, по его словам, министерство пока не урегулировало с Минприроды и Минпромторгом вопросы по мероприятиям в области пассажирского транспорта в их программах.

"Не надо хитрить"

"Виталий Геннадьевич, вы сказали, что надеетесь, что к 1 января 2022 года программа заработает, назвали впечатляющие цифры финансирования, в целом, как я понимаю, с финансированием проблем нет. Вопрос: программа сама готова или нет?" - настойчиво повторил свой вопрос президент после доклада министра.

Савельев ответил, что программа "готова, находится в стадии согласования", выразив надежду, что программа будет работать к 1 января.

"Виталий Геннадьевич, мы с вами давно работаем вместе. Не надо хитрить. Если она готова, то она утверждена, а если она находится в стадии согласования, то не готова. Если вы полагаете, что с 1 января она может заработать, я вас прошу уделить этому должное внимание, и до конца года ее согласовать окончательно, чтобы с началом года она действительно заработала", - сказал министру Путин.