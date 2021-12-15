Почему дорожает гравий и кто отвечает за свалки. О чем говорили на совете по нацпроектам

Реализация национальных проектов в России в уходящем году, несмотря на пандемию, не прекращалась, но не обошлось и без недоработок. Об этом заявил в среду президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Отметив успехи в некоторых сферах, глава государства задался и рядом острых вопросов - от того, что происходит с ценами на стройматериалы, до фамилий тех, кто отвечает за ликвидацию свалок в городах.

ТАСС собрал ключевые тезисы, прозвучавшие на заседании.

Рост цен в стройке

Рост цен, в частности, на стройматериалы в 2021 году стал "серьезным вызовом" для нацпроектов, констатировал Путин. По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, уже только строительство школ из-за этого подорожало на четверть, а подрядчики стали отказываться от долгосрочных контрактов.

Подорожание некоторых материалов вызвало особое удивление главы государства: "Чего гравий-то [в цене] вырос? Ну ладно там, бензин подорожал, [его] довезти сложнее". Он потребовал наладить контроль цен на материалы: "Механизмы должны быть постоянные здесь, не просто профилактические беседы".

Президент поддержал предложения профильного вице-премьера по компенсациям подрядчикам подорожания стройматериалов и новым мерам поддержки жилищного строительства, которые, по словам Хуснуллина, "в основном позволят нивелировать все риски".

При этом Путин отметил успехи в реализации "инфраструктурных" нацпроектов: уже выполнен план по ремонту дорог в агломерациях, а за десять месяцев из аварийного жилья в новое переехали столько же россиян, сколько за предыдущие два года.

Модернизация здравоохранения

На рост цен, правда, уже на автомобили, пожаловалась вице-премьер Татьяна Голикова, говорившая о модернизации первичного звена здравоохранения. Для решения проблемы она попросила финансировать программу опережающими темпами - пока, по ее словам, из запланированных 500 млрд рублей в бюджете заложены только 360 млрд.

Путин ответил, что "какие-то вещи, может быть, можно немножко вправо передвинуть", чтобы вопросы здравоохранения "где-то подвинуть влево". По его словам, это позволит и сэкономить: "Если где-то что-то растянем, вовремя не сделаем, потребуются потом дополнительные деньги <...>".

Пока россияне скромно оценивают успехи в модернизации первичного звена, поэтому в ближайшие два года необходимо ее активизировать, констатировал президент.

Ускорение работы

Средства на нацпроекты, как отметил глава государства, стали распределять быстрее: если к 1 декабря 2019 года было израсходовано 70% выделенных денег, то к 1 декабря 2021-го - 80%. Но к ряду министров он обратился с вопросами, которые касались в первую очередь задержек с принятием необходимых документов.

Главу Минтранса Виталия Савельева Путин попросил не хитрить, говоря о готовности программы комплексного развития и модернизации пассажирского транспорта общего пользования в регионах (должна быть запущена 1 января 2022 года): "Если она готова, то она утверждена, а если она находится в стадии согласования, то не готова".

Главу Минцифры Максута Шадаева президент спросил об отраслевых стратегиях цифровой трансформации, из которых утверждено меньше половины. Министр и курирующий "цифру" вице-премьер Дмитрий Чернышенко заверили, что документы утвердят до конца года.

Не обошлось без вопросов самому Чернышенко - Путин поинтересовался, почему значительные средства нацпроекта по туризму пошли не на реальные работы, а на взносы в уставной капитал корпорации "Туризм.РФ". Зампред правительства объяснил это участием корпорации в инвестиционных проектах.