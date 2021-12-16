В Белгородской области в 2021 году благоустроили 85 дворов и общественных территорий

БЕЛГОРОД, 16 декабря. /ТАСС/. Работы по благоустройству дворовых и общественных территорий в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" в Белгородской области завершены. В 2021 году местные властям удалось преобразить 85 объектов в 10 муниципалитетах, сообщил журналистам в четверг губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"В этом году благоустроено 85 дворовых и общественных территорий на общую сумму свыше 550 млн рублей. Финансирование программы в следующем году будет увеличено: на благоустройство 85 территорий планируется выделить свыше 800 млн рублей", - пояснил Гладков.

Он уточнил, что в 2022 году в Белгородской области обновят 51 дворовую и 34 общественных территории в семи муниципалитетах. Кроме того, планируется реализовать проекты-победители Всероссийского конкурса лучших проектов формирования комфортной городской среды в малых городах в Губкинском и Шебекинском городских округах, Корочанском районе. "А из областного бюджета дополнительно направляем еще 500 млн рублей на обустройство 306 детских игровых и спортивных площадок во всех муниципальных образованиях области", - добавил Гладков.

Нацпроект "Жилье и городская среда" рассчитан до 2024 года и состоит из четырех федеральных проектов. Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.