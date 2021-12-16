НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 декабря. /ТАСС/. Ущерб от лесных пожаров в Нижегородской области в 2021 году составил более 28 млн рублей, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе регионального министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира.

В начале августа произошел крупный пожар в заповеднике в Темниковском районе Мордовии. Из-за жары и засухи, а также порывистого ветра огонь быстро распространился по территории заповедника, приблизился к закрытому городу Саров Нижегородской области, перекинулся на земли Первомайского районного лесничества. Режим ЧС в двух регионах был снят 13 сентября.

"Всего в пожароопасном сезоне 2021 года на территории лесного фонда Нижегородской области возникло 98 лесных пожаров на общей площади 0,7 тыс. га. Ущерб лесным насаждениям составляет 28,3 млн рублей", - сообщили в министерстве.

В пресс-службе отметили, что к распространению лесных пожаров в Первомайском лесничестве привело возникновение нескольких природных факторов. Борьба со стихийным бедствием в условиях аномально жаркой и сухой погоды, высокой скорости ветра и сильного задымления территории на десятки километров была сильно затруднена.

"Нижегородская область вышла с предложением в Рослесхоз для внесения изменений в ряд нормативных актов, в том числе с целью оперативного проведения рубок лесных насаждений в целях создания противопожарных разрывов, а также изменения нормативов обеспеченности субъектов Российской Федерации лесопожарными формированиями, пожарной техникой и оборудованием, противопожарным снаряжением и инвентарем", - добавили в пресс-службе.

Пожары 2010 года

Крупные пожары в Нижегородской области возникали также в 2010 году, когда были схожие климатические условия, в том числе аномальная жара свыше 30 градусов. Тогда на территории лесов возникло 1 278 пожаров на площади 171 тыс. га, ущерб составил 4,3 млрд рублей.

При этом за последние 10 лет количество лесных пожаров в среднем за год составляет 80 очагов. "Таким образом, площадь пройденных пожарами в этом году находится на среднем уровне десятилетней статистики", - проинформировали в пресс-службе.

В министерстве уточнили, что в регионе действует современная система мониторинга пожаров, которая функционирует в круглосуточном режиме. За несколько лет благодаря национальному проекту "Экология" и увеличению финансирования из областного бюджета провели техническое переоборудование лесопожарных служб. Сейчас в регионе функционируют 43 современные лесопожарные станции, одновременно с этим с помощью 93 видеокамер охвачено 100% лесного фонда. Также разведку лесного пожара проводят беспилотные летательные аппараты.

"Дополнительно осуществляется наземное патрулирование по 213 маршрутам протяженностью более 13 тыс. км, в том числе с применением 12 единиц беспилотных летательных аппаратов и на 61 пожарно-наблюдательной вышке", - сообщили в министерстве.

Работы по восстановлению лесов

Ежегодно на территории лесов Нижегородской области лесовосстановление выполняется в среднем на площади 13,5 тыс. га, в том числе посадкой лесных культур на площади 4,7 тыс. га. Ежегодные объемы работ по лесовосстановлению выполняются на 100%. "К 2024 году Нижегородская область безусловно достигнет 100% баланса между выбытием лесов и его восстановлением", - заверили в ведомстве.

Для того чтобы производить необходимый объем сеянцев в регионе развивается "Семеновский спецсемлесхоз" - селекционно-семеноводческий комплекс, который обеспечивает потребность в материале не только Нижегородской области, но и поставляет продукцию в другие регионы.

Как пояснили в пресс-службе, согласно новым правилам восстановления лесов, с 2022 года доля создания культур сеянцами с закрытой корневой системой по стране должна увеличиться до 20% от общей площади искусственного лесовосстановления, а с 2025 года - до 30%. "Поэтому в этом году в Семеновском районе построили три современные теплицы для выращивания лесопосадочного материала хвойных пород, размером 12 на 80 м, площадь каждой - 960 кв. м. Конструкция рассчитана на круглогодичную эксплуатацию при условии дополнительного оснащения системами обогрева воздуха. Новые теплицы планируем засеять весной 2022 года", - заключили в пресс-службе.