Нижегородская область в 2022 году направит почти 12 млрд рублей на ремонт дорог

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 декабря. /ТАСС/. Почти 11 млрд рублей направят на ремонт дорог по нацпроекту в Нижегородской области в 2022 году. На эти средства также начнут обновлять мосты, сообщила в четверг пресс-служба правительства региона.

"На ремонт и реконструкцию дорог по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в Нижегородской области в 2022 году планируется направить 10,95 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Как рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, дорожный нацпроект традиционно лидирует по объемам финансирования среди всех проектов. "Это полностью соответствует запросу жителей региона. Хорошие дороги это не только комфорт для пассажиров и водителей, но и развитие экономического потенциала, новые рабочие места и дополнительные возможности для развития туризма", - цитирует Никитина пресс-служба.

В свою очередь заместитель министра транспорта и автомобильных дорог региона Андрей Ермолаев добавил, что в следующем году планируется ремонтировать мосты и искусственные сооружения на региональных дорогах.

"По предварительным данным, в 2022 году планируется привести в нормативное состояние 703 км автомобильных дорог и 453,1 погонных метра мостов, а за три предстоящих года - 2 159 км дорог и почти 3 км мостов и путепроводов. Это предварительные планы ремонтной кампании, обычно объем работ увеличивается по мере выделения дополнительного финансирования", - цитирует пресс-служба Ермолаева.

Также, по его словам, в предстоящие три года будет уделяться особое внимание приведению в нормативное состояние дорог, соединяющих субъекты федерации и крупные города. Это, в частности, дороги Работки - Порецкое, Шопша - Иваново - Нижний Новгород, Ряжск - Касимов - Муром - Нижний Новгород, Владимир - Муром - Арзамас.