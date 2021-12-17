В Приморье объем льготных микрозаймов для предпринимателей за год превысил 300 млн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 17 декабря. /ТАСС/. Общая сумма льготных микрозаймов, которые в этом году получили предприниматели в Приморье, превысила 300 млн рублей, сообщила ТАСС директор микрокредитной компании (МКК) "Фонд развития Приморского края" Елена Карионова.

"Через МКК Приморского края в 2021 году на текущий день выдано 303 микрозайма на сумму более 300 млн рублей. Годом ранее было выдано более 289 микрозаймов на сумму 266,2 млн рублей, в том числе по антикризисным программам", - сообщила Карионова.

Она добавила, что с 1 декабря для предпринимателей действует ряд новых инструментов финансовой поддержки. Для бизнеса, пострадавшего в результате пандемии, создан заем "Антикризисный-2" по ставке 1% годовых в первый год, предприятие может получить до трех млн рублей. Начинающие предприниматели могут получить кредит на сумму до пяти млн рублей по ставке от 4% годовых. Предпринимателям в моногородах доступен микрокредит по ставкам от 3,75% годовых.

В пресс-службе центра "Мой бизнес" сообщили, что в этом году льготные микрозаймы по ставке 5% годовых стали получать самозанятые. По условиям микрозайма "Самозанятый" жители Приморья могут получить до 200 тыс. рублей без залога на срок до двух лет. При предоставлении залога или поручительства Гарантийного фонда Приморского края самозанятые смогут получить до 500 тыс. рублей.

Микрокредитная компания "Фонд развития Приморского края" учреждена правительством края для расширения доступа предпринимателей к финансовым ресурсам в рамках национального проекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Нацпроект инициирован президентом РФ Владимиром Путиным.