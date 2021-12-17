Трутнев сообщил, что Улан-Удэ включат в проект "Чистый воздух" в 2022 году

УЛАН-УДЭ, 17 декабря. /ТАСС/. Столица Бурятии - Улан-Удэ - будет включена в федеральный проект "Чистый воздух" нацпроекта "Экология" в июне 2022 года. Об этом сообщил журналистам в пятницу вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

Бурятия в свое время не попала в перечень субъектов, где с 2019 года реализуется проект "Чистый воздух", хотя проблема загрязнения воздуха в Улан-Удэ - одна из самых острых в регионе. В июне 2021 года Бурятия и Росприроднадзор подписали соглашение о начале реализации проекта "Чистый воздух", но с 2024 года. 16 декабря вице-премьер после совещания в Улан-Удэ отметил, что столицу Бурятии необходимо включить в программу раньше этого срока.

"Министр природных ресурсов [РФ] на мой вопрос заверил нас, что в июне 2022 года Улан-Удэ и еще три города в Бурятии попадут в программу "Чистый воздух". Это первый шаг, очень важный. Далее нам надо разработать соответствующий механизм финансирования, чтобы эта работа началась. По включению в программу, коллеги заверяют, что вопрос будет решен", - сказал Трутнев после совещания, посвященного реализации федеральной программы.

По словам главы региона Алексея Цыденова, зимой 2020-2021 годов концентрация бензпирена в городе превышала предельно допустимую в 30 раз, а зимой 2019-2020 годов отмечались дни, когда показатель превышал ПДК в 60 раз.

Основные источники загрязнения Улан-Удэ - предприятия теплоэнергетики, небольшие угольные котельные, транспорт, печное отопление домов в частном секторе, сосредоточенном в пригороде. Усугубляют ситуацию с загрязнением воздуха в столице Бурятии климатические и топографические факторы, а именно - горно-котловинный рельеф. Все это создает неблагоприятные условия для рассеивания вредных примесей в атмосфере, способствует накоплению их в приземном слое, а при высокой влажности - образованию смога.