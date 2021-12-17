Глава Кемерова сообщил о решении проблемы с очередями в детсады для детей до трех лет

КЕМЕРОВО, 17 декабря. /ТАСС/. Очереди в детские сады в Кемерове для детей до трех лет ликвидированы благодаря строительству новых дошкольных учреждений. Об этом сообщил в пятницу глава города Илья Середюк на ежегодном отчете перед депутатами Горсовета.

"За 2021 год мы построили в нашем городе шесть детских садов на 1 528 мест, сегодня в процессе строительства еще три учреждения на 415 мест, введем их в 2022 году. В целом по городу удалось создать необходимое количество дошкольных мест для всех детей, в том числе в возрасте до трех лет", - сказал Середюк.

До начала реализации нацпроекта "Демография" в 2018 году места в детских садах требовались для более чем 2,7 тыс. детей ясельного возраста. На начало этого года, по данным Министерства образования Кузбасса, очередность в Кемерове составляла около 300 человек. Также открытие новых дошкольных учреждений по нацпроекту позволило создать за три года 410 новых рабочих мест.

Ранее региональные власти сообщали о том, что намерены полностью ликвидировать очередность в дошкольные учреждения к 2021 году за счет строительства новых детских садов по нацпроекту "Демография". Однако из-за пандемии и нехватки рабочих кадров темпы строительства снизились, а сроки сдачи ряда объектов были перенесены. Очередь в ясельные группы еще сохраняется в Осинниках, Новокузнецке, Прокопьевске. В планах обеспечить стопроцентную доступность дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет на всех территориях Кузбасса к концу 2023 года.