В Красноярске начали работать приобретенные по нацпроекту трамваи

КРАСНОЯРСК, 17 декабря. /ТАСС/. Первые 10 трамваев, купленных в рамках реализации нацпроекта "Экология", вышли на линию в Красноярске. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края.

Развитие электротранспорта, замена старых автобусов на новые - часть комплексной программы по улучшению экологической обстановки Красноярска по нацпроекту "Экология". Современная сеть городского транспорта будет включать трамваи, троллейбусы последних моделей, а в дальнейшем и метро.

"Сегодня в Красноярске на линию выпустили 10 новых трамваев модели "Львенок", которые будут курсировать по маршрутам № 4 и № 7. В ближайшее время планируется запустить на линию еще четыре таких трамвая. Сейчас они проходят обкатку. Еще 11 единиц техники прибудут в Красноярск до конца года", - сообщила пресс-служба.

Новые трамваи, вмещающие до 150 человек, имеют центральную площадку для размещения детской или инвалидной колясок, оборудованы тахографом и системой спутникового наблюдения ГЛОНАСС. В салонах установлены камеры видеонаблюдения, USB-зарядки, а также валидаторы на поручнях для безналичной оплаты проезда.

Как сообщал губернатор Красноярского края Александр Усс, по оценкам специалистов, до 40% вредных выбросов производит транспорт, в том числе общественный. Поэтому замена автобусов, обновление электротранспорта считается важной составляющей экологического оздоровления города.