Свыше 172 км дорог отремонтируют в Удмуртии по нацпроекту в 2022 году

ТАСС, 20 декабря. Власти Удмуртии рассчитывают до конца 2022 года обновить в республике свыше 172 км дорог. Об этом сообщил в понедельник председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов.

"В рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" в дорожном сезоне 2022 года планируется ремонт 116 объектов и две реконструкции региональных дорог в Игринском и Киясовском районах Удмуртии. Общая протяженность обновленного полотна составит 172,707 км", - сообщается в понедельник на сайте республиканского правительства со ссылкой на Ярослава Семенова.

Уточняется, что более 92 км отремонтированных дорог - участки региональных трасс. Еще 14,6 км дорог обновят в Завьяловском районе, 7,4 км - в Ижевске, 6 км - в Можге, 3,5 км - в Сарапуле.

Нацпроект "Безопасные и качественные дороги" призван сделать дороги страны комфортными и безопасными. Основная цель нацпроекта - снизить смертность в результате ДТП в 3,5 раза. Нацпроекты, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным, начали реализовываться в 2019 году.