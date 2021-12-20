Три тюменских проекта получат в 2021 году поддержку на "Ярмарке инвестиций"

ТЮМЕНЬ, 20 декабря. /ТАСС/. Три проекта начинающих предпринимателей Тюменской области из 100 полученных заявок в 2021 году получат поддержку на реализацию в рамках проекта "Ярмарка инвестиций". Об этом ТАСС сообщил в понедельник председатель Тюменского регионального отделения "Опора России" Эдуард Омаров.

"Площадка "Ярмарка инвестиций" обеспечивает коммуникацию между инвестором и соискателем. Период коммуникации составляет от месяца до года. В этом году получено более 100 заявок на сумму 2,5 млрд рублей. Три проекта получили сертификат на консультацию по оценке бизнес-проекта и приглашение от инвесторов для дальнейшего сотрудничества, среди них проект досугового центра для пожилых людей", - сказал Омаров.

Автор проекта досугового центра для пожилых Татьяна Чернышева сообщила, что в центре будет организован дневной уход, при этом пожилые будут проживать дома, что психологически проще для самих людей и их семей. "Стоимость ухода значительно ниже пребывания в пансионате. Качество предоставляемых услуг на очень высоком уровне", - сказала Чернышева.

Кроме проекта досугового центра для пожилых, поддержку получит венчурный проект онлайн-экосистемы, представляющий собой цифровой кластер и объединяющий специалистов сферы легкой промышленности для организации распределенного контрактного производства швейной продукции в концепции индустрии 4.0, а также проект, продвигающий полезный стритфуд.

Проект "Ярмарка инвестиций" реализуется по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Проект проводится с 2015 года, за это время было получено более 3 тыс. заявок на поддержку инвестиционных проектов из разных сфер: торговля, производство, ресторанная сфера, IT-сфера, а также образовательная деятельность.