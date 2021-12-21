Реконструкцию ледового дворца "Ижсталь" в Ижевске планируют провести к 2024 году

ТАСС. 21 декабря. Реконструкцию крупнейшего в Удмуртии ледового дворца "Ижсталь" планируют провести к 2024 году, сообщил глава региона Александр Бречалов во время ежегодного доклада в Госсовете республики.

Ранее министр спорта региона Александр Варшавский сообщал ТАСС, что работы начнутся в 2021 году, в 2022 году власти рассчитывали привлечь финансирование по федеральному проекту "Спорт - норма жизни", однако позднее в хоккейном клубе "Ижсталь" сообщили, что начало работ запланировано на лето 2022 года. Предыдущие сроки были упущены в связи с резким удорожанием на рынке строительных материалов.

"Ключевые проекты, на которые направляются средства, - реконструкция ледового дворца "Ижсталь". Начинаем работы в 2022 году, крайний срок окончания - это начало 2024 года. Это очень сложный проект, вы знаете, мы долго к нему подступались, были вопросы нового строительства, как реконструировать. <...> Это очень важный проект для Ижевска, для республики, поэтому мы его и включили в перечень ключевых", - сказал Бречалов.

На арене "Ижсталь" домашние игры проводит одноименная команда, выступающая в Высшей хоккейной лиге. Сейчас дворец вмещает более 3 тыс. зрителей, площадь сооружения составляет более 11 тыс. кв. метров. Арена открылась в 1971 году.

Бречалов отметил, что в 2022 году на развитие физической культуры и спорта направят 1 млрд 300 млн рублей. Так, например, среди ключевых проектов, планируемых к реализации, - строительство ледовой арены в Сарапуле, создание дворца единоборств в Ижевске.