В поселке Красная Поляна решат проблему со второй сменой в 2022 году

СОЧИ, 21 декабря. /ТАСС/. Новую школу, рассчитанную на 400 мест, откроют в поселке Красная Поляна в горах Сочи в рамках нацпроекта "Образование", сообщил в своем Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Это позволит полностью решить проблему со второй сменой и разгрузить переполненную в два раза действующую школу.

В поселке Красная Поляна проживают около 5 тыс. человек, еще примерно столько же человек приезжают сюда работать. Действующая школа не справляется с потоком детей, она переполнена в два раза и работает в две смены.

"В сочинском поселке Красная Поляна завершается строительство долгожданных школы и детского сада. Работы ведутся в рамках нацпроекта "Образование". Сейчас там уже благоустраивают территорию вокруг объектов. Благодаря этим образовательным учреждениям вопрос с нехваткой мест для учеников и воспитанников в поселке будет решен. Кроме того, все ученики Красной Поляны перейдут на учебу в одну смену", - написал Кондратьев.

Как сообщила журналистам директор департамента образования администрации города Ольга Медведева, школа рассчитана на 400 мест, также предусмотрен блок детского сада на 80 мест. До конца года строители сдадут здание, начнется обустройство кабинетов. Предполагается, что там будут учебные, читальные, компьютерные классы, большая библиотека, залы для занятия скалолазанием.

В детском саду предусмотрены интерактивные полы, интерактивные песочницы и бассейн. По словам Медведевой, в 2022 году школа примет первых учеников.

За последние 14 лет число детей в школах Сочи увеличилось в два раза. Высокий уровень миграции на курорте отмечается после проведения Олимпиады, пик его пришелся на 2020 год на фоне пандемии коронавируса. По данным администрации города, с 2010 года население города увеличилось с 410 тыс. человек до 650 тыс. человек. Из-за этого на курорте сложился дефицит мест в социальных объектах.