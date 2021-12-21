Более 900 медработников переехали работать в села Тюменской области за девять лет

ТЮМЕНЬ, 21 декабря. /ТАСС/. Свыше 900 медицинских работников за девять лет переехали работать в села Тюменской области в рамках программ по привлечению кадров "Земский доктор" и "Земский фельдшер". Об этом журналистам во вторник сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в ходе прямой линии.

"Действуют две программы - "Земский доктор" и "Земский фельдшер". В рамках этих программ врачам и фельдшерам, которые принимают решение переехать работать на село, полагается единовременная денежная компенсация. Только в этом году ее получили 46 врачей и 35 средних медицинских работников, а всего вот уже за девять лет работы программ на село приехало работать более 900 медицинских работников", - сказал Моор.

Одним из направлений нацпроекта "Здравоохранение" является обеспечение медицинских организаций квалифицированными кадрами. Программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер" реализуются в России с 2012 и 2018 года соответственно. Они подразумевают единовременные выплаты по 1 млн рублей для молодых врачей и по 500 тыс. для фельдшеров, которые переезжают в сельскую местность.