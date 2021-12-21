Почти 1 тыс. участников рынка отходов зарегистрировалась в системе обращения с отходами

КИРОВ, 21 декабря. /ТАСС/. Почти 500 юрлиц зарегистрировались в федеральной государственной информационной системе в сфере обращения с отходами. Всего в системе уже около тысячи участников, сообщил во вторник и.о. первого заместителя генерального директора по реализации экологических проектов Федерального экологического оператора Артем Поляков в ходе пленарного заседания Общественной палаты Кировской области.

С 1 марта 2022 года все предприятия, образующие промышленные отходы, должны быть подключены к федеральной государственной информационной системе в сфере обращения с отходами I и II классов (ФГИС ОПВК), которая создается в России по национальному проекту "Экология".

"Система введена в эксплуатацию, она есть в открытом доступе, многие предприниматели регистрируются в ней. На данный момент зарегистрировано 934 участника, 460 из них - юрлица", - сказал Поляков.

Информационная система представляет собой единую платформу, в которой будет содержаться информация обо всех предприятиях, образующих отходы I и II классов опасности, операторах по обращению с отходами, видах и объемах образованных и переработанных отходов, местах накопления, лимитах на размещение и другие сведения. Это позволит вести учет и контролировать весь жизненный цикл таких отходов - с момента их образования до утилизации, поможет прогнозировать загрузку мощностей и оптимизировать логистику. Администратором системы будет Федеральный экологический оператор.

Ранее директор по развитию АО "Русатом Гринвей" Екатерина Демичева отметила, что специалисты ожидают удвоения объема отходов всех классов опасности в России к 2030 году. Сейчас этот показатель составляет 8 млн тонн.