Российский фонд культуры назвал лучшие творческие работы школьников

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Российский фонд культуры (РФК) объявил победителей конкурса творческих работ участников культурно-просветительских программ для школьников национального проекта "Культура". Награждение состоялось во вторник в Москве.

Школьникам было предложено поделиться своими впечатлениями о поездках в другие города и регионы страны. "Такие поездки дают нам знания и прививают любовь к Родине. Так что я всем советую больше путешествовать, знакомиться с культурными традициями народов России и участвовать в мероприятиях национального проекта "Культура". Там всегда есть интересные и познавательные маршруты, посвященные нашей истории", - отметила генеральный директор РФК Елена Головнина.

Конкурс проходил в четырех номинациях. В категории "Видеоролик" победила Наталья Хмарская из Кемеровской области с работой "Россия - родина космонавтики", второе место заняла Мария Андреева из Челябинской области, третье - Олег Валеев из Кировской области. За лучший видеоролик в TikTok награждены Арина Ахматгалиева из Свердловской области (первое место) с клипом из поездки по городам Золотого кольца России, Елизавета Яцунова из Воронежской области (второе место) и Даниил Хан из Хабаровского края (третье место).

Лучшее эссе представил Никита Харькин из Карелии по итогам поездки в Санкт-Петербург, на второй строчке - Елена Максимова из Бурятии, на третьей - Алена Власова из Воронежской области. Награды вручила телеведущая Ирада Зейналова. Победу в "Поэзии" одержала Анастасия Заика из Курганской области со стихотворением о Москве, второе место присудили Артему Федотову из Тамбовской области, третье - Николь Черкасовой из Новосибирской области. Их поздравили музыканты группы "Ундервуд".

Победителям вручили планшетные компьютеры, остальным лауреатам подарили памятные походные наборы.

Работы оценивало жюри, в которое вошли председатель наблюдательного совета фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анна Громова, генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров, вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Ольга Санаева, народный артист РФ Анатолий Мукасей, лидер группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев, автор проекта "Смешарики" Игорь Шевчук, актриса Елена Захарова и детская писательница Наталия Волкова.

Популяризация туризма

Как сообщили в фонде, в 2021 году в рамках нацпроекта "Культура" было реализовано 25 культурно-просветительских маршрутов по 72 программам более чем в 20 регионах. С историей и культурой страны ближе познакомились 72 тыс. школьников в возрасте от 10 до 17 лет.

"Что важно, родители обеспечивают только проезд туда-обратно, остальной турпакет оплачивает государство. Первые группы поехали в 2013 году в Санкт-Петербург, с 2014 года список территорий расширился. Сегодня детей отправляют в эти путешествия все 85 регионов", - рассказала ТАСС Санаева.

Она отметила, что в круг интересов ребят попадают не только Москва и Санкт-Петербург. "Сейчас мы вручаем специальные призы школьникам, которые писали о Калужской области, Пермском крае", - добавила глава РСТ.

"Я очень много ездил и езжу по России, куда нас только не заносило с гастролями. Еще я занимался горнолыжным спортом и сплавами на байдарках, что тоже подразумевает поездки. Мне было очень приятно увидеть ролики про Пермский край, где я много раз бывал, и знаю, что это невероятная красота", - поделился с ТАСС Кортнев.

Российский фонд культуры - общероссийская общественно-государственная организация в сфере культуры и искусства. При поддержке фонда созданы новые региональные музеи, проведены более 4,5 тыс. выставок, фестивалей, концертов и конкурсов, восстановлены более 30 памятников истории. Ежегодно организация выделяет гранты в различных направлениях искусства, поддерживая театральную, издательскую, музыкальную и просветительскую деятельность.