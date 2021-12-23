Свердловские власти в 2022 году закупят 162 новых автомобиля для медорганизаций

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Власти Свердловской области в 2022 году планируют закупить для медорганизаций по региональному проекту развития системы оказания первичной медико-санитарной помощи 162 единицы легкового транспорта, в том числе для доставки лекарств жителям отдаленных районов, врачей до места жительства пациентов. По сравнению с 2021 годом число новых машин уменьшится почти в два раза, сообщил ТАСС заместитель министра здравоохранения области Андрей Шастин.

"Для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, для перевозки биологических материалов для исследований, а также для доставки лекарств жителям отдаленных районов в медорганизации [в 2021 году] поставлено 276 единиц легкового транспорта. <…> В рамках регионального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" в 2022 году предусмотрено приобретение 162 единиц легкового транспорта", - сказал он.

По словам замминистра, по региональному проекту в текущем году транспорт приобрели для медучреждений, которые оказывают первичную медико-санитарную помощь, центральным районным и районным больницам в селах, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек.

По программе "Старшее поколение" в 2021 году приобретено 20 единиц транспорта для оснащения выездных бригад паллиативной медицинской помощи взрослым и 8 единиц транспорта для оснащения бригад помощи детям. За счет средств федерального и областного бюджетов приобретено 25 автомобилей скорой медицинской помощи. Андрей Шастин отметил, что необходимость покупки автомобилей скорой помощи в 2022 году рассмотрят, исходя из потребности медучреждений по итогам года и утвержденных финансовых лимитов.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста в РФ (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на его реализацию планируется направить более 1,7 трлн рублей.