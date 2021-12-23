Новый корпус детского сада построили в Липецке по нацпроекту

ЛИПЕЦК, 23 декабря. /ТАСС/. Новый корпус детского сада, рассчитанного на прием почти 300 малышей, построили в одном из самых густонаселенных районов Липецка. Об этом сообщил в четверг глава администрации региона Игорь Артамонов, посетивший объект перед его официальным открытием.

"Новый корпус построили за год, он уже готов принять ребят и рассчитан на 280 детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, которые будут заниматься здесь в 12 группах", - сказал Артамонов. Он отметил, что интерьер помещений здесь продуман в соответствии с общей концепцией развития учреждения, получившей название "Академия чудес". "Ее разработчики основывались на программе "STEM-образование для детей дошкольного возраста", которая подразумевает знакомство с нанотехнологиями, воплощение различных идей посредством конструкторов, информатизацию образовательной деятельности и стимулирование интереса к изучению нового", - пояснил Артамонов.

Он заметил, что каждый новый детский сад и каждая школа в регионе открываются со своими "изюминками". "Директора этих учреждений, главы районов соревнуются в этом плане, и прекрасно, что получаются не типовые здания", - продолжил Артамонов. Новый корпус детского сада в Липецке, по его словам, отличается от других тем, что его помещения более просторны, здесь высокие потолки, имеется лифт для детей с ограниченными возможностями здоровья. "Строительство стало возможным благодаря нацпроекту "Демография", на объект из средств федерального, регионального и муниципального бюджетов выделили порядка 258 млн рублей", - заключил Артамонов.

В свою очередь в пресс-службе областной администрации пояснили, что главной задачей педагогов, работающих в липецком детском саду, является обучение детей мыслить логически. "Также в саду оборудовали мультипликационную студию, творческую мастерскую, гончарный уголок, информационно-библиотечный центр, просторный музыкальный зал с костюмерной и спортзал с коррекционным оборудованием", - заметили в пресс-службе.