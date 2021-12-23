ТАСС, 23 декабря. Первая модельная библиотека открылась в Архангельске по нацпроекту "Культура" на базе городской детской библиотеки №1 имени северного писателя Евгения Коковина. Об этом сообщила в четверг пресс-служба областного правительства.

"Преобразования, на которые из федерального бюджета было направлено 5 млн рублей, а из городского бюджета - более 15 млн рублей, коснулись и внешнего облика, и внутреннего убранства учреждения. После капитального ремонта в нем установлено современное компьютерное, мультимедийное, звуковое, интерактивное и робототехническое оборудование, собрана стильная и комфортная мебель, обновлен книжный фонд", - говорится в сообщении.

В модельной библиотеке предусмотрено островное зонирование, ориентированное на разнообразные активности: есть "Читай-остров", "Арт-остров", "Эко-остров", "Арктический остров", "Остров знаний и открытий", "Музейный остров", выставочное пространство "Детство в Соломбале". В библиотеке есть новое электронное пианино и сцена, где будут проходить встречи с писателями и художниками, смогут выступать северные артисты и учащиеся музыкальных школ и школ искусств. "Наша концептуальная идея заключается в создании здесь уютного острова детства, и она не случайна: действие главной книги Евгения Коковина (повесть "Детство в Соломбале") происходит на острове, а его главные темы - дети и море", - рассказала заведующая библиотекой Ирина Перевозникова.

Модельная библиотека в Архангельске стала третьей в регионе детской модельной библиотекой, открытой в регионе в рамках национального проекта. Всего благодаря поддержке Министерства культуры РФ за три года в Архангельской области переоснащено по модельному стандарту 11 муниципальных библиотек. На эти цели привлечено 80 млн рублей из федерального бюджета и более 40 млн рублей из областного и местного бюджетов, уточнили в пресс-службе.