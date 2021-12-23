В Нижегородской области в этом году обновили более 300 дворов и общественных пространств

ТАСС, 23 декабря. Работы по благоустройству более 300 дворов и общественных пространств провели в Нижегородской области в 2021 году по нацпроекту "Жилье и городская среда", сообщает в четверг пресс-служба правительства и региона.

"В Нижегородской области в 2021 году по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" благоустроено 120 общественных пространств и 179 дворов", - сказано в сообщении правительства со ссылкой на заместителя губернатора области Сергея Морозова.

Глава региона Глеб Никитин, комментируя завершение работ, напомнил, что территории для благоустройства выбираются на основе голосования жителей. "В следующем году мы приступаем к обновлению общественных пространств, за которые нижегородцы проголосовали в уходящем году. Надеюсь, что жители будут, как и раньше, активно следить за ходом благоустройства. Подрядчикам в таких условиях работать, возможно, сложнее, но в итоге мы получаем парки, скверы, набережные, которые нравятся людям и востребованы круглый год. Именно в этом и заключается цель нацпроекта, о которой говорил президент России Владимир Путин", - цитирует пресс-служба Никитина.

Участниками программы стали все 52 района региона. Объем финансирования на благоустройство составил 1,7 млрд рублей, из которых 1,3 млрд - из федерального бюджета.

Национальный проект "Жилье и городская среда" утвержден в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина о национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации. Он включает в себя пять федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" и "Чистая вода".