В Красноярском крае в 2022 году в 2,5 раза вырастет объем субсидий сельхозкооперативам

КРАСНОЯРСК, 24 декабря. /ТАСС/. Субсидирование сельскохозяйственных кооперативов в Красноярском крае в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" увеличится в 2,5 раза - до 75,4 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил в пятницу министр сельского хозяйства и торговли региона Леонид Шорохов.

"По субсидиям увеличение. В этом году - чуть больше 30 млн рублей, а в следующем - 75,4 млн", - сообщил он.

Средства выделяются из федерального и краевого бюджетов по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

На госпомощь могут рассчитывать сельхозкооперативы, включенные в реестр субъектов агропромышленного комплекса края, зарегистрированные на сельских территориях региона, не имеющие задолженностей по налогам, сборам и штрафам.

"Меры госпомощи востребованы и показывают реальный результат: увеличение числа самозанятых, вступивших в кооперативы, и рост объема производства сельхозпродукции", - отметил Шорохов.

Цель нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" - поддержать бизнес на всех этапах его развития: от стартовой идеи до расширения и выхода на экспорт. Нацпроекты, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным, стартовали в 2019 году.