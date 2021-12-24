Омская область досрочно завершила программу по подведению интернета к соцобъектам

ОМСК, 24 декабря. /ТАСС/. Власти Омской области в 2021 году досрочно завершили работу по подведению высокоскоростного проводного интернета к социально значимым объектам в рамках нацпроекта "Цифровая экономика РФ", сообщил в пятницу журналистам министр промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития Омской области Андрей Посаженников. Ранее к концу 2021 года планировалось обеспечить интернетом только 89% таких учреждений.

"Мы подключили 100% социально значимых объектов. Сегодня полностью приняли работы и отчитались перед Минцифрой. <…> У нас полностью подключены все ФАПы (фельдшерско-акушерские пункты - прим. ТАСС), Росгвардия, администрации сельских поселений и районов, полиция, МЧС, пожарные посты, а также библиотеки, объекты культуры и образовательные учреждения", - сказал Посаженников.

Ранее регион планировал в рамках трехлетней программы к концу 2021 года подключить к интернету 1 777 социально значимых объекта, что позволило бы увеличить долю соцобъектов, обеспеченных широкополосным доступом к сети, до 89%. По факту, по словам Посаженникова, властям удалось в эти же сроки провести интернет в 2 132 объекта.

Устранение цифрового неравенства и обеспечение к 2030 году интернетом населения на всей территории России является одним из приоритетных направлений национального проекта "Цифровая экономика". Проект инициирован президентом РФ Владимиром Путиным.