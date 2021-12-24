Омская область к 2023 году обеспечит IT-инфраструктурой все школы региона

ОМСК, 24 декабря. /ТАСС/. Омская область в рамках нацпроекта "Цифровая экономика РФ" обеспечит все школы региона IT-инфраструктурой, включающей раздачу Wi-Fi на территории учреждения, обеспечение видеонаблюдения и защиту школьников от запрещенного контента в сети. Как сообщил в пятницу журналистам министр промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития Омской области Андрей Посаженников, уже к концу 2022 года такая инфраструктура будет создана во всех 922 школах региона.

"Омская область вошла в список пилотных регионов, и мы с этого года реализуем на территории Омской области проект по созданию IT-инфраструктуры в общеобразовательных учреждениях. В этом году мы создали инфраструктуру в 273 школах, в следующем году будут завершены остальные 649 объектов", - рассказал Посаженников.

По его словам, благодаря проекту в школах появится возможность использовать в образовательных целях высокоскоростной беспроводной интернет в каждом классе. "Инфраструктура также включает видеонаблюдение и единую систему контроля передачи данных, которая защитит школьников от нежелательного контента", - пояснил министр.

Он добавил, что возможность реализовать этот проект появилась благодаря досрочному завершению Омской областью подключения всех социальных объектов региона к широкополосному интернету. Всего за три года к сети было подключено 2 132 образовательных учреждения, пунктов полиции, объектов МЧС, Росгвардии, здравоохранения и так далее.

Устранение цифрового неравенства и обеспечение к 2030 году интернетом населения на всей территории России является одним из приоритетных направлений национального проекта "Цифровая экономика". Проект инициирован президентом РФ Владимиром Путиным.