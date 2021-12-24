Псковские власти увеличили число компетенций на экзаменах стандарта WorldSkills

ПСКОВ, 24 декабря. /ТАСС/. Власти Псковской области за счет участия в нацпроекте "Образование" за год увеличили в четыре раза количество компетенций на демонстрационных экзаменах, проводимых по стандартам WorldSkills. Выпускники средних профессиональных образований теперь будут проходить такие испытания по 30 компетенциям, что сделает их более востребованными на рынке труда, сообщил в пятницу ТАСС и. о. председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков.

Тема сохранения кадров и повышения их квалификации для Псковской области крайне актуальна: регион является приграничным, находится вблизи мегаполисов - Москвы и Санкт-Петербурга. Из-за оттока кадров представители псковских предприятий, учреждений здравоохранения и образования на протяжении последних лет заявляют о нехватке квалифицированных специалистов. Это затрудняет развитие основных сфер и замедляет укрепление экономики области.

"Чтобы сделать наших выпускников более конкурентными на рынке труда и помочь им найти работу по специальности, не покидая регион, мы значительно расширили число компетенций при проведении промежуточной аттестации в форме демонстрационного экзамена. В этом году провели демонстрационные экзамены по 30 компетенциям по стандартам WorldSkills, что почти в четыре раза больше показателей прошлого года. Мы провели их в новых мастерских, которые появились в ряде учебных заведений благодаря победе в грантовом конкурсе от Минпросвещения РФ", - сказал собеседник агентства.

По его оценке, участие в демонстрационных экзаменах по стандартам приняли более 500 человек, что почти в четыре раза больше по сравнению с прошлым годом. Среди компетенций, по которым теперь ежегодно будут проводиться испытания, следующие: парикмахерское искусство, социальная работа, реставрация произведений из дерева, ветеринария, эксплуатация сельхозмашин, сельскохозяйственные биотехнологии, дошкольное воспитание

"Демонстрационный экзамен позволяет проводить не только индивидуальную оценку студента, но еще и проверять качество материально-технического оснащения, подготовленность преподавателей, которые передают конкретный навык в соответствии с международными стандартами. Важно, что экзамен проводится только на площадке, которая по оборудованию рабочего места соответствует инфраструктурным условиям мирового чемпионата", - резюмировал глава комитета по образованию Псковской области.

Национальный проект "Образование" в числе прочего предполагает подготовку и переподготовку профессиональных кадров. В нацпроект входит федеральный проект "Молодые профессионалы", задачей которого, в частности, является повышение квалификации по программам, основанным на опыте союза "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia). Worldskills (в России - "Молодые профессионалы") - международное некоммерческое движение, реализуемое в стране при поддержке Агентства стратегических инициатив (АСИ) и направленное на повышение престижа рабочих профессий, статуса и стандартов профессиональной подготовки.