В Ингушетии в течение трех лет планируют построить 35 школ в рамках нацпроекта

МАГАС, 24 декабря. /ТАСС/. Власти Ингушетии планируют построить в 2022-2024 годах 35 общеобразовательных учреждений более чем на 21,5 тыс. мест, при этом для ликвидации двухсменного обучения в регионе сверх этого требуется строительство еще 20 школ, сообщил в пятницу глава республики Махмуд-Али Калиматов в ходе совещания с полпредом в СКФО Юрием Чайкой по реализации нацпроектов.

"В Республике Ингушетия в рамках национального проекта "Образование" в период 2022-2024 годов планируется построить 35 общеобразовательных организаций на 21 623 ученических места. При этом важно учесть, что ежегодный прирост учащихся составляет не менее 3 тыс. детей, соответственно, для обеспечения 100% доступности общего образования и перехода на односменный режим обучения <…> необходимо построить дополнительно 20 общеобразовательных учреждений на 12 620 мест к 2025 году", - сказал Калиматов.

По его словам, в республике также необходимо построить 10 дошкольных образовательных учреждений - в настоящее время в местах в детских садах нуждаются 1 847 детей региона.

В настоящее время в республике функционируют 134 общеобразовательных организаций более чем на 57,4 тыс. мест и 94 дошкольных образовательных учреждений, рассчитанных почти на 15,5 тыс. мест. При этом 61 школа работает в односменном режиме, в 73 школах обучение ведется в две смены.