Обновление электротранспорта в алтайских городах по нацпроекту потребует 24 млрд рублей

БАРНАУЛ, 24 декабря. /ТАСС/. Власти Алтайского края рассчитывают в 2022 году на включение региона в проект "Чистый воздух" нацпроекта "Экология" для обновления парка электротранспорта. В трех городах региона на эти цели потребуется 24 млрд рублей, сообщил на пресс-конференции в пятницу замминистра транспорта региона Дмитрий Коровин.

"Мы подавали в проект гораздо больше мероприятий, но попали с темой трамваев. По предварительным данным, соглашения уже подписываются. Суммарная наша необходимость на обновление всего парка трамваев и троллейбусов с инфраструктурой в Барнауле, Бийске и Рубцовске - 24 млрд рублей. Наша задача - полностью модернизировать не только парк и инфраструктуру, но и приложить усилия для того, чтобы люди ими пользовались", - сказала Коровин.

Он уточнил, что в городах придется создать условия для того, чтобы новые трамваи могли развивать максимальную скорость - 48 км/ч. Для этого потребуется вводить ограничительные меры для легкового транспорта, платные парковки, выделенные полосы для электротранспорта.

В числе других планов на 2022 год Коровин назвал работу по открытию сезонного поезда до города-курорта Яровое. Такой поезд, который сможет доставить отдыхающих из Барнаула до Ярового за 4 часа, может быть запущен в 2023 году.