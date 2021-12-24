Расчистка рек по нацпроекту "Экология" пройдет в 2022 году в Мордовии и Татарстане

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Расчистка русел рек по нацпроекту "Экология" пройдет в 2022 году в Мордовии и Татарстане, а в Бурятии начнут готовить документацию для расчистки Котокельского озера. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерального агентства водных ресурсов (Росводресурсы).

"В Мордовии в 2022 году восстановят реку Мокшу сразу в двух районах - в Ковылкинском районе и в Краснослободском. В Татарстане берутся за расчистку русла реки Берсут - это правый приток Камы. В 2022 году в Бурятии начнут готовить проектно-сметную документацию для расчистки озера Котокельского - от него до Байкала всего несколько километров. Больше 10 лет назад там произошла экологическая катастрофа, погибла рыба, водоем начал превращаться в болото. Задача - к 2024 году привести озеро в порядок, убрать все лишнее и восстановить проточность", - говорится в сообщении.

В ведомстве также напомнили, что за три года с начала федерального проекта "Сохранение уникальных водных объектов" (входит в нацпроект "Экология") расчищено больше 120 км русел рек и 8,5 тысяч гектаров водохранилищ. Удалось улучшить экологические условия проживания для почти 9 млн граждан страны. Полностью завершены работы на реке Воронеж в Липецкой области, реке Сейм в Курской области, реке Упе в Тульской области, реке Темерник в Ростовской области, реке Унже во Владимирской области.

"Росводресурсы направили на сохранение уникальных водных объектов в регионы в 2021 году 1,2 млрд рублей. В 2021 завершились работы в Нижегородской области - паломническо-туристический кластер Арзамас - Саров - Дивеево (реки Сатис, Вичкинза и Теша). Общая протяженность только этих расчищенных участков - более 25 км. Также доведены до конца работы на реке Смоленке в Санкт-Петербурге", - добавили в пресс-службе.

Одной из целей нацпроекта "Экология" является сохранение к 2024 году не менее 98 уникальных водных объектов за счет восстановления и экологической реабилитации, расчистки не менее 260 км участков русел рек, а также очистки от мусора берегов озер и рек, в том числе, озер Байкал, Телецкое, Ладожское, Онежское и рек Волги, Дона, Оби, Енисея, Амура, Урала, Печоры. В федеральном проекте участвует 51 регион России.