Пять модернизированных кинотеатров открыли в селах Тамбовской области в этом году

ТАМБОВ, 24 декабря. /ТАСС/. Пять современных 3D-кинотеатров появились в селах Тамбовской области в текущем году благодаря нацпроекту "Культура". Открытие последнего из них состоялось пятницу в поселке Ржакса, где проживают почти 15 тыс. человек, сообщает пресс-служба администрации региона.

"На модернизацию кинозала в Ржаксе было выделено 5 млн рублей. Средства пошли на закупку оборудования, которое позволит местным жителям смотреть новинки кино в комфортных условиях и современном качестве. Он стал пятым по счету кинотеатром, который был модернизирован в этом году в регионе по нацпроекту "Культура". Сегодня здесь прошел первый сеанс, зрители посмотрели новый российский фильм "Серебряные коньки", - сообщает пресс-служба.

Как уточнили ТАСС в управлении культуры и архивного дела, 3D-кинотеатры в этом году открыли также в поселке Сатинка, в Новоникольском, 2-й Гавриловке и Петровском. Всего до 2024 года современные кинозалы появятся еще в семи муниципалитетах области.

Федеральная программа по поддержке кинозалов действует в России с 2015 года. Основная ее цель - реализация условий для показа национальных фильмов и обеспечение равномерного доступа населения страны к произведениям киноискусства. С 2019 года работа, проводимая по модернизации кинозалов, была включена в национальный проект "Культура".