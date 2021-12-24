В Севастополе почти 40 соцобъектов подключили к высокоскоростному интернету по нацпроекту

СЕВАСТОПОЛЬ, 24 декабря. /ТАСС/. Почти 40 социальных объектов за три года подключены к высокоскоростному интернету в Севастополе. Это удалось осуществить благодаря нацпроекту "Цифровая экономика", сообщила ТАСС директор городского департамента цифрового развития Александра Осипова.

"Контракт заключался Минцифрой РФ на три года. 37 объектов были подключены. И сейчас мы имеем наследие в виде этой инфраструктуры, которая будет использоваться", - сказала Осипова.

По данным правительства, среди этих объектов - 14 школ, 12 библиотек, восемь пожарных частей, три здания органов местного управления.

Нацпроект "Цифровая экономика" направлен на ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере, создание условий для высокотехнологичного бизнеса, повышение конкурентоспособности страны на глобальном рынке, укрепление национальной безопасности и повышение качества жизни людей.