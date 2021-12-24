Татарстан стал лидером по привлечению предприятий в нацпроект "Производительность труда"

КАЗАНЬ, 24 декабря. /ТАСС/. Республика Татарстан стала лидером среди регионов России по привлечению предприятий в национальный проект "Производительность труда". Об этом сообщает пресс-служба министерства промышленности и торговли Татарстана.

"По данным министерства промышленности и торговли Республики Татарстан, на конец 2021 года в списке участников значится 143 предприятия разных отраслей экономики", - говорится в распространенном в пятницу сообщении.

Министр промышленности и торговли Татарстана Альберт Каримов отметил, что повышение производительности труда является основным резервом достижения цели, обозначенной в стратегии развития республики до 2030 года. "Именно высокая производительность труда является основным показателем конкурентоспособности нашей экономики", - цитирует Каримова пресс-служба.

Отмечается, что минпромторгом республики среди участников нацпроекта "Производительность труда" проведен ежегодный конкурс "Лучшие практики наставничества в Республике Татарстан", участники которого победили также на Всероссийском этапе конкурса.

Нацпроект "Производительность труда" разработан во исполнение майского указа президента РФ Владимира Путина в 2018 году и призван создать условия для непрерывного роста производительности труда в стране.