Глава Коми предложил продлить поддержку НОЦ в 2022 году и выделить кампус для ученых

ТАСС, 24 декабря. Глава Республики Коми Владимир Уйба предложил продлить поддержку из федерального бюджета уже созданных научно-образовательных центров (НОЦ) в 2022 году. Также глава региона попросил университетский кампус для молодых ученых и студентов Сыктывкарского госуниверситета имени Питирима Сорокина. Об этом он заявил в ходе совместного заседания Госсовета и Совета по науке и образованию, которое провел президент РФ Владимир Путин.

"У нас два предложения: возобновить поддержку за счет федерального бюджета НОЦов, которые уже созданы и успешно работают, в 2022 году. И второе - у нас есть опорный вуз, Сыктывкарский госуниверситет имени Питирима Сорокина, с большим количеством и наших молодых ребят, и иностранных студентов. Если бы мы получили такой подарок - один из 25 кампусов университетских, это был бы магнит, среда для молодых ученых, чтобы они здесь оставались и работали на Крайнем Севере", - обратился глава Коми к главе государства.

Президент поручил рассмотреть эти предложения. "Хорошо, надо посмотреть", - ответил Путин.

Как отметил Уйба, в Коми в 2021 году создан НОЦ "Экотех", который направлен на развитие технологий здоровьесбережения населения Севера. "И, хотя мы не вошли в конкурсный отбор по НОЦам мирового уровня, но работа продолжается благодаря огромной заинтересованности наших партнеров. Среди них "Ростех", Сбербанк, "Газпром", "Лукойл", Росатом и еще более 15 промышленных партнеров, а также наука - университет имени Петра Великого в Санкт-Петербурге, геофак МГУ и МФТИ. Почему такая заинтересованность? Потому что темы, которыми мы уже год занимаемся, крайне интересны - это здоровье населения, проживающего и работающего в условия Крайнего Севера. И север - это экологический резерват, здесь важно комплексное использование возобновляемых ресурсов", - добавил глава региона.

Основные направления работы НОЦ "Экотех" - медицина, с упором на разработку и внедрение технологий активного долголетия; биофармацевтика, в том числе адаптогенные и природоподобные препараты; экопродукты, новые материалы и технологии; чистая среда, включая экогеологию, создание карбоновых полигонов и ремедиацию земель после промышленного использования.

Сыктывкарский госуниверситет - это опорный вуз Республики Коми, насчитывает более 7 тыс. студентов по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры по очной форме. Учебный процесс обеспечивают колледж и 11 институтов, в состав которых входит 51 кафедра.