Свыше 25 млн рублей получит в 2022 году Липецкая область на обновление четырех библиотек

ЛИПЕЦК, 24 декабря. /ТАСС/. Свыше 25 млн рублей получит из федерального бюджета в будущем году Липецкая область на обновление четырех библиотек. Об этом сообщил в пятницу журналистам глава администрации региона Игорь Артамонов.

"В 2022 году в регион поступит около 25 млн рублей средств федерального бюджета на преобразование четырех библиотек", - сказал Артамонов. Речь идет про центральную городскую библиотеку имени Есенина и библиотечно-информационный центр "Левобережный" областного центра, а также про библиотеки имени Салтыкова-Щедрина и "Лучковская" города Елец.

Говоря о модернизации библиотечной системы, глава региона привел в пример библиотеку, открывшуюся после обновления в селе Чернава Измалковского района. "Она выиграла грант на сумму 5 млн рублей, на которые закуплена мебель, оргтехника, интерактивный стол с образовательными программами и комплектом игр, приобретено свыше тысячи новых книг и флеш-карт с записью произведений для слабовидящих и слепых людей", - пояснил Артамонов. Он особо подчеркнул тот факт, что для детского творчества здесь есть интерактивная песочница со столом и напольными сидениями-пуфиками, а для взрослых - событийная зона, коворкинг-центр и конференц-зал. Также в библиотеке созданы интерактивные площадки для чтения, общения и творчества "Интеллект будущего" и "СтартУм".

"Уверен, что обновленная библиотека станет настоящим культурным центром, будет востребованной и даст перспективы для реализации интересных творческих идей", - отметил Артамонов. Он подчеркнул, что власти региона ставят перед собой задачу создать все условия, чтобы люди не уезжали из сел.

В свою очередь, в пресс-службе областной администрации пояснили, что библиотеки Липецка и Ельца стали победителями в конкурсном отборе 78 регионов страны на создание модельных библиотек в рамках нацпроекта "Культура". "В уходящем году Петровская сельская библиотека Добринского района стала первой модельной в регионе, также модельными в этом году станут еще три библиотеки: центральная и детская в Чаплыгине и в поселке Лев Толстой", - напомнили в пресс-службе. Здесь добавили, что общая сумма финансирования на их модернизацию составила 30 млн рублей.