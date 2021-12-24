В Нижегородской области перевыполнили план 2021 года по восстановлению лесов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 декабря. /ТАСС/. Более 13,5 тыс. га леса восстановили в Нижегородской области в 2021 году по региональному проекту "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология", что превысило план более чем на 1 тыс. га. Об этом сообщил журналистам в пятницу губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Плановый объем восстановления лесов в регионе на 2021 год составлял 12,7 тыс. га, но его удалось увеличить до 13,8 тыс. га. На реализацию проекта "Сохранение лесов" в этом году региону из федерального бюджета выделено 113,5 млн рублей", - пояснил Никитин.

Он уточнил, что с начала реализации нацпроекта "Экология", то есть за последние три года, на землях лесного фонда Нижегородской области высадили деревья на площади 40,3 тыс. га. В регионе выращено 17,3 млн штук сеянцев, что в полном объеме удовлетворяет потребности области. "По данному показателю наш регион занимает лидирующие позиции в Приволжском федеральном округе. Такие объемы лесовосстановления позволят обеспечить баланс выбытия и создания новых лесов к 2024 году на уровне 100%", - добавил Никитин.

Нацпроект "Экология" включает в себя такие направления, как утилизация и переработка отходов, ликвидация свалок, сохранение лесов и водоемов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и экологического воспитания, сохранение биологического разнообразия.