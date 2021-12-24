Самарские власти предложили продлить поддержку мировых НОЦ до 2030 года

ТАСС, 24 декабря. Глава Самарской области Дмитрий Азаров предложил продлить программу поддержки научно-образовательных центров (НОЦ) мирового уровня до 2030 года, сейчас она действует до 2024 года.

"Учитывая, что горизонты нацпроектов, отраслевых и корпоративных стратегий определен до 2030 года, при этом жизненный цикл научной разработки высокотехнологичного продукта составляет в среднем семь лет, мы совместно с коллегами пришли к следующим предложениям по повышению эффективности функционирования центров. Первое - мы предлагаем продлить программу поддержки деятельности научно-образовательных центров мирового уровня до 2030 года, сегодня горизонт такой поддержки ограничивается 2024 годом", - сказал Азаров в пятницу во время совместного заседания Госсовета и Совета по науке и образованию, которое провел президент РФ Владимир Путин.

Помимо этого, он попросил осуществлять ротацию списка НОЦ мирового уровня не чаще, чем один раз в семь лет. "Также предлагаем посмотреть возможность получения налогового вычета компаниями, осуществляющими НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы - прим. ТАСС) в рамках деятельности НОЦ на примере инвестиционного вычета", - отметил Азаров.

Губернатор также попросил предусмотреть в нормативно-правовых актах, регулирующих получение грантов и субсидий, возможность предоставлять преимущества проектам НОЦ и право подачи заявок на конкурсы межвузовскими межрегиональными группами, предусмотрев двухэтапный отбор, как это было с отбором молодежных лабораторий. Кроме того, Азаров предложил поручить Комиссии по научно-технологическому развитию РФ оценить имеющийся научно-технологический и инновационный задел НОЦ, промышленных предприятий, госкорпораций, а также их стыковки на уровне технологических и научно-исследовательских разработок.

Глава региона отметил, что предложения были разработаны с участием научной общественности, университетов, промышленных предприятий.

По данным 2020 года, всеми научными организациями сети НОЦ разработано и передано для внедрения в производство 1 230 технологий и высокотехнологичных продуктов. Общий объем научно-технологических работ и услуг НОЦ превысил 24 млрд рублей, создано 4 874 новых высокотехнологичных рабочих места, отметил Азаров.