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Финансирование нацпроектов в Архангельской области в 2022 году вырастет на 2 млрд рублей

Оно составит почти 19 млрд рублей

ТАСС, 24 декабря. Общий объем финансирования мероприятий по реализации национальных проектов в Архангельской области в 2022 году составит около 19 млрд рублей, что почти на 2 млрд больше, чем в этом году. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба областного правительства.

"Общий объем финансирования реализации нацпроектов в Архангельской области в этом году составил примерно 17 млрд рублей. На будущий год на эти цели запланировано почти 19 млрд рублей", - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что в предстоящие годы в регионе запланирована реализация нескольких крупных проектов. Это, в частности, масштабная реконструкция аэропорта Архангельск им. Ф. А. Абрамова и железнодорожного вокзала. "Предстоит серьезная реконструкция аэропорта, взлетно-посадочной полосы. Планируется возведение нового современного терминального комплекса. Также со следующего года мы запускаем проект по модернизации железнодорожного вокзала", - сообщил губернатор области Александр Цыбульский, которого процитировали в пресс-службе.

Сейчас в регионе реализуются 12 национальных и 44 региональных проекта. Благодаря этому в Поморье строятся новые жилые дома для переселения людей из аварийного жилфонда - за три года расселено 94,1 тыс. кв. м. Благоустраиваются общественные территории, возводятся новые школы, детские сады, спортивные объекты, ФАПы и учреждения культуры, модернизируются и оснащаются новым оборудованием учреждения системы здравоохранения.

Теги
РоссияАрхангельская областьЦыбульский, Александр Витальевич
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