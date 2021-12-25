В Приморье более 400 специалистов прошли обучение в рамках нацпроекта в 2021 году

ТАСС, 25 декабря. Обучение работе с инструментами повышения производительности труда прошли 419 сотрудников компаний Приморского края в рамках выполнения мероприятий профильного нацпроекта. При этом в планах властей региона было обучить около 270 человек, но показатель был перевыполнен, сообщает пресс-служба правительства региона.

"На декабрь 2021 года в национальном проекте принимают участие 31 предприятие при плане 26. Обучение инструментам повышения производительности труда прошли 419 сотрудников при плане на конец 2021 года 269 человек", - говорится в сообщении.

В рамках реализации нацпроекта в Приморье среди предприятий-участников впервые был проведен региональный конкурс "Лучшие практики наставничества Приморского края - 2021". Команда правительства региона стала единственным участником среди региональных органов исполнительной власти, которая вышла в финал и заняла четвертое место в своей категории.

Нацпроект "Производительность труда и поддержка занятости" утвержден "майским" указом президента России Владимира Путина в 2018 году. Основная его задача - обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей не ниже, чем на 5% в год к 2024 году за счет внедрения культуры бережливого производства.