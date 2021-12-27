В липецком селе открыли кинотеатр по нацпроекту

ЛИПЕЦК, 27 декабря. /ТАСС/. Современный кинотеатр открылся в селе Красное Липецкой области на средства, предусмотренные грантом Фонда кино РФ в рамках нацпроекта "Культура". Об этом сообщил в понедельник журналистам глава администрации региона Игорь Артамонов.

"Кинотеатр был оборудован после модернизации межпоселенческого центра культуры и досуга, в нынешнем году заявка из села Красное прошла конкурсный отбор и была получена субсидия в 5 млн рублей", - сказал Артамонов. Он напомнил, что средства из федерального бюджета направили в рамках поддержки кинематографии и показа отечественных художественных фильмов.

"В регионе уделяется значительное внимание развитию сферы культуры, большая работа проделана в сельской местности и она будет продолжена", - продолжил Артамонов. Он подчеркнул, что одной из задачей властей региона является всестороннее развитие сельских территорий и это, по мнению главы областной администрации, должно способствовать удержанию жителей села от переезда в город.

В пресс-службе администрации региона напомнили, что с 2008 года в Красном работала одна киноустановка на базе межпоселенческого центра культуры и досуга. "В 2016-2019 годах здесь прошла реконструкция, в рамках которой была улучшена материально-техническая база учреждения и приобретены современный мультимедийный экран и проектор для показа фильмов", - пояснили в пресс-службе. Здесь также пояснили, что теперь к услугам зрителей в селе имеется небольшой кинозал на 40 мест, где смонтирован экран с алюминиевым напылением, звуковой процессор, акустическая система и современное кассовое оборудование.