Школу искусств 1914 года постройки отреставрировали в Липецкой области по нацпроекту

ЛИПЕЦК, 27 декабря. /ТАСС/. Школа искусств в поселке Красное Липецкой области приняла учеников после капитальной реконструкции здания, построенного еще в 1914 году. Об этом сообщил в понедельник журналистам глава администрации региона Игорь Артамонов.

"Школа искусств размещалась в здании бывшей начальной школы 1914 года постройки и не отвечала необходимым требованиям, действующим в сфере образования", - сказал Артамонов. Он отметил, что по нацпроекту "Культура" удалось не только провести реконструкцию здания, но и более чем на три четверти обновить музыкальные инструменты, учебное оборудование и профильную литературу. "В общей сложности на эти цели было направлено около 30 млн рублей", - заметил Артамонов.

Как пояснили в пресс-службе областной администрации, школа искусств въехала в помещения бывшей начальной школы еще в 1965 году. "В 2008 году она была реорганизована, к музыкальному отделению присоединилось отделение изобразительного искусства, несколько лет назад здесь открылось хореографическое отделение", - напомнили в пресс-службе. В общей сложности учебное заведение предлагает воспитанникам пять отделений: музыкальное, художественное, хореографическое, подготовительное и отделение раннего эстетического развития. "В школе учатся 288 детей, работают 15 преподавателей, в ходе реконструкции в школе появился современный концертный зал с мультимедийным и звуковым оборудованием, зал хореографии, расширены площади для занятий юных художников и музыкантов", - заметили в пресс-службе.

Здесь особо подчеркнули тот факт, что коллектив школы ведет большую просветительскую работу в детских садах, школах, постоянно выступает на концертных площадках как в селе, так и за его пределами. "Ученики и преподаватели школы ежегодно становятся победителями и призерами областных, всероссийских и международных творческих конкурсов и фестивалей", - сказали в пресс-службе.

По словам главы региона, одной из задач областных властей является обеспечение доступа к культурным ценностям и профильному образованию для всех детей. "Выявление и поддержка талантливой молодежи, создание условий для развития ее творческих способностей - приоритет в работе областных властей на протяжении многих лет", - заключил Артамонов.