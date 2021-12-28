В Якутии ввели сооружения, которые обеспечат чистой водой 9,5 тыс. жителей Покровска

ЯКУТСК, 28 декабря. /ТАСС/. Водоочистные сооружения построили по нацпроекту в Покровске в Хангаласском районе Якутии, объект обеспечит чистой водой 9,5 тыс. жителей. Об этом сообщила во вторник пресс-служба регионального правительства.

Проблема обеспечения чистой питьевой водой в Покровске стояла остро на протяжении многих лет, особенно она обострялась во время паводка на реке Лена.

"В Хангаласском районе на берегу реки Лены открыли новые водоочистные сооружения. Объект снабдит чистой водой все жилые дома и социальные объекты города Покровска, где проживают примерно 9,5 тыс. человек", - говорится в сообщении.

По словам первого вице-премьера республики Дмитрия Садовникова, теперь чистой питьевой водой будут обеспечены все жители. "Причем не только многоквартирные дома и социальные объекты, подключенные к централизованному водоснабжению, но и частный сектор, куда ее будут доставлять водовозной техникой", - уточняется в сообщении.

Строительство водоочистных сооружений производительностью 2 200 куб. м в сутки было начато в 2020 году по проекту "Чистая вода" национального проекта "Жилье и городская среда".