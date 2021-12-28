Кубань в 2021 году увеличила экспорт сельхозпродукции на 10%

КРАСНОДАР, 28 декабря. /ТАСС/. Краснодарский край в 2021 году экспортировал сельхозпродукции более чем на $3,2 млрд, сообщили в пресс-службе администрации края. Это на 10% больше, чем годом ранее.

По итогам 2020 года аграрии региона экспортировали сельхозпродукции на сумму 2,9 млрд долларов при плане в 2,5 млрд.

"Вино поставляем в более чем 20 стран, молочные продукты - сгущенку, мороженое и сыры - в 26 стран, масложировую продукцию - в 34. Кубанское растительное масло пользуется популярностью в магазинах Германии, Швейцарии и Нидерландов. В результате с начала 2021 года объем экспорта сельского хозяйства и переработки составил почти $3,2 млрд в фактических ценах, - сказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, его слова приводит пресс-служба.

Как отметил замглавы региона Андрей Коробка, край стал экспортировать больше готовой продукции, от общего объема агроэкспорта она составляет около 25%. Самыми востребованными кубанскими продуктами из этого сектора стали растительные масла, вино, молочные продукты и кондитерские изделия.

В следующем году, уточнили в пресс-службе, особое внимание планируют уделить наращиванию экспорта в перспективных направлениях: машиностроении, металлургии, IT-технологиях, медицинских и туристических услугах.

Краснодарский край входит в тройку крупнейших российских регионов, экспортирующих продукцию агропромышленного комплекса (АПК). Основной вид экспортной продукции - зерновые. Ранее сообщалось, что власти края в рамках реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт" намерены нарастить объемы несырьевого экспорта, то есть поставок продукции с высокой добавленной стоимостью. Губернатор Вениамин Кондратьев ставил задачей на ближайшие годы достижение равного соотношения сырьевого и несырьевого экспорта.