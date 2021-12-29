В селе в Хабаровском крае ввели в эксплуатацию станцию очистки воды

ХАБАРОВСК, 29 декабря. /ТАСС/. Подрядчик сдал в эксплуатацию станцию очистки воды, строившуюся в селе Красицкое Хабаровского края по нацпроекту, после вмешательства прокуратуры. Об этом в среду сообщило региональное ведомство.

Село Красицкое находится в южной части Хабаровского края, недалеко от города Вяземский. В селе живут чуть более 500 человек. Вода подземного источника, который используют для водоснабжения, содержит соединения железа и марганца в концентрации, превышающей предельные значения, установленные санитарными нормами.

"Прокуратурой Хабаровского края проведено инспектирование строительства станции очистки питьевой воды в с. Красицкое Вяземского района, которое осуществлялось с нарушением сроков завершения работ по объекту. Первым заместителем прокурора края генеральному директору подрядной организации внесено представление с требованием принятия незамедлительных мер к вводу объекта в эксплуатацию", - говорится в распространенном релизе.

В результате принятых прокуратурой края мер подрядная компания завершила строительно-монтажные работы, провела лабораторные испытания качества воды и выполнила пусконаладочные работы. Станцию ввели в эксплуатацию, что позволило обеспечить жителей Красицкого чистой питьевой водой.

Проект строительства станции был включен в федеральную программу "Чистая вода" национального проекта "Экология". Для создания объекта потребовалось свыше 17,5 млн рублей, при этом 16,6 млн рублей были получены из федерального бюджета.